В Бурятии супруги отметили «золотой» юбилей



20 июля в отделе по городу Северобайкальску и Северо-Байкальскому району Управления ЗАГС Бурятии прошло торжественное чествование «золотых» юбиляров семейной жизни - Ивана Александровича и Галины Валентиновны Куприяновых. Их брак был зарегистрирован 50 лет назад - 20 июля 1968 года Хорошенским сельским советом Красноярского района Куйбышевской области.



Иван Александрович закончил Саратовское высшее командно-инженерное училище, начал службу в одной из частей Московского военного округа командиром взвода. Продолжил службу Иван Александрович в Забайкальском военном округе, служил в военном комиссариате. Он вышел на пенсию из Северобайкальского военного комиссариата в звании подполковника. Неоднократно был награждён медалями и почётными грамотами за достигнутые успехи, большой личный вклад в дело повышения боевой и мобилизационной подготовки, за проявленную инициативу и за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей.



Галина Валентиновна попробовала себя в разных сферах деятельности: прошла курсы художественного вязания, кройки и шитья, работала старшим писарем службы вооружения, редактором на радио, заведующей отделом писем районной газеты «Коммунистический путь», а также на железной дороге на разных должностях.



Семья Куприяновых большая и дружная: четверо детей и четверо внуков. В адрес юбиляров в праздничный день прозвучали слова благодарности и признательности от детей, внуков и близких родственников.



Церемонию чествования проводила эксперт отдела по городу Северобайкальску и Северо-Байкальскому району Управления ЗАГС республики Ирина Броцман.

