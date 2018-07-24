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Техно-фестиваль проходит в Бурятии

Техно-фестиваль проходит в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Он собрал больше 100 инноваторов

В третий раз всероссийский техно-фестиваль «Байкал-2018» соберёт более ста молодых разработчиков и инноваторов в научно-технической сфере со всей страны. Фестиваль пройдёт с 23 по 25 июля на базе Бурятского государственного университета. В нём примут участие школьники, студенты образовательных организаций, специалисты инновационных российских ЦМИТ, образовательных учреждений, руководящие и педагогические работники образовательных организаций.

- Наш фестиваль – это площадка для активной молодёжи, занимающейся научно-технической деятельностью. Прежде всего, фестиваль для обмена опытом, развития и поддержки творческого, интеллектуального потенциала участников, для создания единой коммуникационной среды за счёт объединения на одной площадке наиболее одарённых участников, - сообщила руководитель фестиваля Людмила Гармаева.

В ходе фестиваля будут обсуждаться актуальные вопросы инновационного развития в сфере технического направления, развитие и поддержка творческого, интеллектуального потенциала участников, создание единой коммуникационной среды за счёт объединения на одной площадке наиболее одарённых студентов, специалистов инновационных российских ЦМИТ и образовательных учреждений.

Фестиваль состоит из трёх блоков: технической и творческой площадок, а также курса технологического предпринимательства. Теоретическая часть программы включает лекции по различным направлениям: от обсуждения подходов к проектированию до изучения законодательства, создания презентаций и подготовки встреч с инвестором.

Практическая часть фестиваля состоит из менторской части (командная работа с проектами по направлениям теоретической части с основным ментором) и экспертной части (экспертиза проектов). В программе также интенсивный курс ускоренного развития для инновационно-технологических проектов ранних стадий – IT-Start.

Финалисты фестиваля будут приглашены на финальную сессию в посёлок Гремячинск Прибайкальского района, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.
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