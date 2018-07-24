В Бурятии прошла выставка деревянных поделок

На ней побывали гости из разных городов
14 июля межпоселенческая центральная библиотека Северобайкальского района провела выездное мероприятие на базе отдыха «Слюдянские озера». Отдыхающие из Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Братска и Казачинско-Ленского района Иркутской области посетили выставку сувениров и поделок из дерева местных умельцев. На книжной выставке гости познакомились с печатными изданиями местных авторов и подарочными экземплярами книг по достопримечательностям района.
Для детей организовали развлекательную детскую площадку, на которой провели конкурсы о морских и речных обитателях, свойствах воды. Ребята разгадывали сканворды и загадки о пресноводных животных и лесных ягодах.
Отдыхающие приняли участие в спортивной эстафете, где ловили магнитных рыбок и поучаствовали в викторине о правилах безопасного поведения на воде и суше в летнее время. Победителям подарили памятные сувениры о базе отдыха «Слюдянские озера», сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
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