В Улан-Удэ пройдёт викторина по Гарри Поттеру

Участвовать в викторине будут команды по 3-4 человека. Участников игры ждут сюрпризы и конкурсы. Например, на викторине будет проходить состязания на лучший костюм.





Регистрация команд начнётся уже сегодня: https://vk.com/shvatka_uu

Конкурс для «поттероманов» города пройдёт 31 июля в 19:30. Победителей и призёров состязания ждут хорошие подарки от крупных магазинов и компаний Улан-Удэ.Гарри Джеймс Поттер (англ. Harry James Potter) — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг.На одиннадцатый день рождения он узнаёт, что является волшебником и ему уготовано место в школе чародейства и волшебства «Хогвартс», в которой он будет практиковать магию под руководством директора Альбуса Дамблдора и других школьных профессоров. Также Гарри обнаруживает, что он уже известен во всём магическом сообществе романа, и что его судьба связана с судьбой Волан-де-Морта, опасного тёмного мага, убившего среди прочих и его родителей, Лили и Джеймса.Персонаж приобрёл большую популярность во всём мире.