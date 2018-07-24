Иркутскому ветерану помогли встать в очередь на соцвыплату

Ветеран боевых действий состоит на учёте в улучшении жилищных условий с 1998 года. В связи с тем, что он получил удостоверение, подтверждающее статус ветерана лишь в марте 2006 года, в получении соцвыплаты ему отказали, поскольку меры предоставляются ветеранам, вставшим на учёт до 1 января 2005 года.





Прокурор направил в Усть-Кутский городской суд иск о включении ветерана в указанный список, а также необходимости произвести ему социальную выплату. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено, сообщает прокуратура Иркутской области.