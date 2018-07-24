И.о. прокуратура Бурятии примет граждан в Кабанском районе

На приём необходимо записаться



26 июля в 10 часов в прокуратуре Кабанского района (село Кабанск, ул. Кооперативная 3 «б») исполняющий обязанности прокурора Бурятии Александр Муравьёв проведёт приём граждан



Приём будет по предварительной записи. Для записи необходимо обратиться в прокуратуру Кабанского района по телефонам: 8 (301-38) 43-0-94, 8 (301-38) 43-1-71.



Гражданин обязан иметь при себе паспорт или иной документ, подтверждающий личность





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