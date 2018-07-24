В Бурятии прошёл марш-бросок в честь генерала Ивана Яковлева

На днях подразделения Росгвардии Бурятии соревновались в марш-броске на 5 километров



Соревнования были посвящены 100-летию со дня рождения генерала армии Ивана Яковлева. Мероприятие стартовало после торжественного построения, на котором росгвардейцам рассказали о заслугах и трудовом пути генерала армии Ивана Яковлева.



Пять команд из подразделений ОМОН, СОБР, УВО в полной экипировке смогли проверить свои силы и ловкость, преодолев дистанцию в 5 километров по пересечённой местности. Марш-бросок прошёл в высоком темпе.



По итогам соревнований победителями марш-броска стала команда специального отряда быстрого реагирования «Барс». Второе место у команды отряда мобильного особого назначения «Кречет». Третью ступень пьедестала заняла команда управления вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



Справка:



Иван Яковлев 18 лет руководил внутренними войсками. За это время он полностью изменил облик внутренних войск, превратив их из территориальных военизированных формирований в мобильные мощные современные войска, способные выполнять самые сложные правоохранительные задачи. Произвёл реорганизацию управления войсками, создав региональные Управления внутренних войск. При нем во внутренних войсках появились авиационные и морские части, резко выросла боеспособность войск. Благодаря его работе внутренние войска встретили период многочисленных межнациональных конфликтов и обострения террористической угрозы в готовности отражать эти новые угрозы.



Имя генерала армии Яковлева присвоено Новосибирскому военному институту войск национальной гвардии Российской Федерации. 100-летие со дня рождения Яковлева будет отмечаться 5 августа 2018 года.

