Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июля

23 Июля

Популярное

В Бурятии прошёл марш-бросок в честь генерала Ивана Яковлева

В Бурятии прошёл марш-бросок в честь генерала Ивана Яковлева
Общество, 
На днях подразделения Росгвардии Бурятии соревновались в марш-броске на 5 километров

Соревнования были посвящены 100-летию со дня рождения генерала армии Ивана Яковлева. Мероприятие стартовало после торжественного построения, на котором росгвардейцам рассказали о заслугах и трудовом пути генерала армии Ивана Яковлева.

Пять команд из подразделений ОМОН, СОБР, УВО в полной экипировке смогли проверить свои силы и ловкость, преодолев дистанцию в 5 километров по пересечённой местности. Марш-бросок прошёл в высоком темпе.

По итогам соревнований победителями марш-броска стала команда специального отряда быстрого реагирования «Барс». Второе место у команды отряда мобильного особого назначения «Кречет». Третью ступень пьедестала заняла команда управления вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

Справка:

Иван Яковлев 18 лет руководил внутренними войсками. За это время он полностью изменил облик внутренних войск, превратив их из территориальных военизированных формирований в мобильные мощные современные войска, способные выполнять самые сложные правоохранительные задачи. Произвёл реорганизацию управления войсками, создав региональные Управления внутренних войск. При нем во внутренних войсках появились авиационные и морские части, резко выросла боеспособность войск. Благодаря его работе внутренние войска встретили период многочисленных межнациональных конфликтов и обострения террористической угрозы в готовности отражать эти новые угрозы.

Имя генерала армии Яковлева присвоено Новосибирскому военному институту войск национальной гвардии Российской Федерации. 100-летие со дня рождения Яковлева будет отмечаться 5 августа 2018 года. 
Росгвардия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт викторина по Гарри Поттеру
В Улан-Удэ пройдёт викторина по Гарри Поттеру
Общество, 24.07.2018
Участники поборются за призы в большой викторине 31 июля
В Бурятии прошёл марш-бросок в честь генерала Ивана Яковлева
В Бурятии прошёл марш-бросок в честь генерала Ивана Яковлева
Общество, 24.07.2018
На днях подразделения Росгвардии Бурятии соревновались в марш-броске на 5 километров
Интеллектуалы Бурятии сразятся в «Литературной схватке»
Интеллектуалы Бурятии сразятся в «Литературной схватке»
Общество, 24.07.2018
Организаторы подготовили вопросы по отечественным и зарубежным авторам
Бурятские лучники отобрались на чемпионат Европы
Бурятские лучники отобрались на чемпионат Европы
Общество, 24.07.2018
На чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата бурятский спортсмен завоевал серебро
Уроженка Бурятии строит успешную карьеру в Эдинбурге
Уроженка Бурятии строит успешную карьеру в Эдинбурге
Общество, 24.07.2018
Дарима Донитова работает в крупной международной компании в столице Шотландии. О своей работе, жизни за границей и трудностях, с которыми пришлось столкнуться, Дарима рассказала в интервью «Байкал-Daily»
Будущим спасателям вручили удостоверения в Иркутске
Будущим спасателям вручили удостоверения в Иркутске
Общество, 24.07.2018
Выпускники возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям
Улан-удэнскую выставку посетили туристы из Бельгии
Улан-удэнскую выставку посетили туристы из Бельгии
Общество, 24.07.2018
Они посмотрели на произведения бурятских художников разных поколений
Рокеры Бурятии выступят на фестивале «Байкал-Шаман»
Рокеры Бурятии выступят на фестивале «Байкал-Шаман»
Общество, 24.07.2018
Рок-фестиваль начинается в четверг
«Этноподиум на Байкале» собрал более 150 человек
«Этноподиум на Байкале» собрал более 150 человек
Общество, 24.07.2018
Более 150 человек посетили 10-й творческом фестивале «Этноподиум на Байкале»
В Усолье уничтожат больше 60 гектаров конопли
Общество, 24.07.2018
Для устранения растения закуплено 80 литров гербицидов
243 семьи в социально-опасном положении сняли с учёта в Бурятии
Общество, 24.07.2018
С родителями проводят беседы и консультации
Жителям Бурятии напомнили о подготовке печей к зиме
Жителям Бурятии напомнили о подготовке печей к зиме
Общество, 24.07.2018
Каждый пятый пожар случается из-за неправильного использования печи
Клещи покусали более 3,5 тысяч жителей Бурятии
Общество, 24.07.2018
С начала сезона клещевой активности в 2018 году в медицинские организации Бурятии по поводу укусов клещей обратились 3513 человек

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^