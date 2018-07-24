Улан-удэнскую выставку посетили туристы из Бельгии

Они посмотрели на произведения бурятских художников разных поколений







24 июля выставку «Искусство Бурятии: в поисках архетипа» в Художественном музее имени Сампилова посетили гости из Бельгии. В память о своём визите туристы сфотографировались в учреждении.







Организаторы экспозиции напоминают жителям республики, что и они могут посетить выставку, на которой представлены произведения бурятских художников разных поколений.