Улан-удэнскую выставку посетили туристы из Бельгии

Они посмотрели на произведения бурятских художников разных поколений
24 июля выставку «Искусство Бурятии: в поисках архетипа» в Художественном музее имени Сампилова посетили гости из Бельгии. В память о своём визите туристы сфотографировались в учреждении.
Организаторы экспозиции напоминают жителям республики, что и они могут посетить выставку, на которой представлены произведения бурятских художников разных поколений.
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Они посмотрели на произведения бурятских художников разных поколений
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