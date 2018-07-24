Рок-фестиваль начинается в четверг
С 26 по 29 июля на Байкале пройдёт ежегодный рок-фестиваль «Байкал-Шаман». В нём примут участие десятки групп со всей Иркутской области, Бурятии и Красноярского края. Также среди участников будут проводиться конкурсы по шести номинациям: традиционный рок, альтернативный рок, экстремальный рок, лёгкий рок, фолк, акустика. Участники будут бороться за звание лучших из лучших.
Республику будут представлять рокеры из «Сагаан Турлааг». Хедлайнерами фестиваля станет группа Н.О.М. из Санкт-Петербурга.
Кроме того, организаторы устраивают соревнования для мотоциклистов. В этом году сразу несколько новшеств - специально для байкеров строят трассу «Эндуро-хард-кросс»; также будут и забавные конкурсы: кто медленнее всех проедет дистанцию, угадает ли девушка деталь мотоцикла, а также соревнования на громкость двигателя.
Не останутся в стороне и зрители фестиваля, их ждут состязания по футболу, волейболу, арм-рестлингу и поднятию гири. Кроме того, все рокеры примут участие в экологической акции «Байкал-Шаман-Эко» и уберут устье реки Бабха, прилегающего к берегу озера.
Фестиваль «Байкал — Шаман» пройдёт в 140 км. от Иркутска на территории базы отдыха «Байкал» в посёлке Утулик в южной части озера Байкал. До туда можно доехать с авто- или железнодорожного вокзала на рейсовом маршрутном автобусе «Иркутск-Байкальск» до посёлка Утулик. По железной дороге до станций Слюдянка или Солзан, далее рейсовым автобусом.
Рокеры Бурятии выступят на фестивале «Байкал-Шаман»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сезон охоты начнётся в сентябре
На чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата бурятский спортсмен завоевал серебро
Выпускники возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям
Они посмотрели на произведения бурятских художников разных поколений
Рок-фестиваль начинается в четверг
Более 150 человек посетили 10-й творческом фестивале «Этноподиум на Байкале»
Для устранения растения закуплено 80 литров гербицидов
С родителями проводят беседы и консультации
Каждый пятый пожар случается из-за неправильного использования печи
С начала сезона клещевой активности в 2018 году в медицинские организации Бурятии по поводу укусов клещей обратились 3513 человек
Призовой фонд соревнований – 600 тысяч рублей
19 июля участники Народной смены «Вместе» форума «Таврида» в Крыму приняли участие в отборе на всероссийский конкурс молодых исполнителей «Я люблю тебя, Россия!»
Поход был организован для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
Мероприятие продлится 3 дня
Рейд прошёл только по ул. Воровского и Жанаева