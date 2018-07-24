Рокеры Бурятии выступят на фестивале «Байкал-Шаман»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. из архива

Рок-фестиваль начинается в четверг



С 26 по 29 июля на Байкале пройдёт ежегодный рок-фестиваль «Байкал-Шаман». В нём примут участие десятки групп со всей Иркутской области, Бурятии и Красноярского края. Также среди участников будут проводиться конкурсы по шести номинациям: традиционный рок, альтернативный рок, экстремальный рок, лёгкий рок, фолк, акустика. Участники будут бороться за звание лучших из лучших.



Республику будут представлять рокеры из «Сагаан Турлааг». Хедлайнерами фестиваля станет группа Н.О.М. из Санкт-Петербурга.



Кроме того, организаторы устраивают соревнования для мотоциклистов. В этом году сразу несколько новшеств - специально для байкеров строят трассу «Эндуро-хард-кросс»; также будут и забавные конкурсы: кто медленнее всех проедет дистанцию, угадает ли девушка деталь мотоцикла, а также соревнования на громкость двигателя.



Не останутся в стороне и зрители фестиваля, их ждут состязания по футболу, волейболу, арм-рестлингу и поднятию гири. Кроме того, все рокеры примут участие в экологической акции «Байкал-Шаман-Эко» и уберут устье реки Бабха, прилегающего к берегу озера.



Фестиваль «Байкал — Шаман» пройдёт в 140 км. от Иркутска на территории базы отдыха «Байкал» в посёлке Утулик в южной части озера Байкал. До туда можно доехать с авто- или железнодорожного вокзала на рейсовом маршрутном автобусе «Иркутск-Байкальск» до посёлка Утулик. По железной дороге до станций Слюдянка или Солзан, далее рейсовым автобусом.