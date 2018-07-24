В Усолье уничтожат больше 60 гектаров конопли

Для устранения растения закуплено 80 литров гербицидов



На территории Усолье-Сибирское и Усольского района с 13 июня проводится оперативно-профилактическая операция «Мак», первый этап которой завершён. Мероприятие направлено на выявление и уничтожение посевов наркосодержащих растений, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



С начала операции «Мак» сотрудниками полиции вынесено 45 предписаний на уничтожение наркосодержащих растений на территории более 60 гектаров, из них сейчас уничтожено очагов дикорастущей конопли на 46 гектарах.



В рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту» на уничтожение дикорастущей конопли закуплено 30 литров гербицидов. Кроме того, министерством сельского хозяйства Иркутской области для района выделено ещё 50 литров гербицидов. Всего муниципальными образованиями на данные мероприятия заложено 548 тысяч рублей.



- Несмотря на бытующее мнение, что якобы конопля является так называемым «лёгким наркотиком», данная трава и её производные – марихуана и гашиш, – опасные наркотики, которые наносят необратимый вред физическому и психическому здоровью человека. Около 90% наркотически зависимых людей начинают именно с употребления конопли. В результате приёма наркотика снижаются барьеры, теряются моральные ценности, появляется асоциальность. Особую опасность представляет употребление конопли несовершеннолетними, - напоминают сотрудники полиции.



Сотрудники полиции призывают жителей города и района, что-либо знающих о фактах незаконного культивирования или произрастания наркосодержащих растений, звонить по телефонам: 02, 112, 102 (с мобильного), или в дежурную часть 8(39543)6-29-66, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Усольский».

