243 семьи в социально-опасном положении сняли с учёта в Бурятии

С родителями проводят беседы и консультации



В республике проводится работа по межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С начала года с профилактического учёта в Бурятии сняли 243 семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в которых воспитываются 553 ребёнка.



Регулярные рейды районных комиссий в состав, которых входят сотрудники МВД, органы опеки, социальной защиты населения, считаются одним из основных методов профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства.



Так специалисты Северобайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних обследовали семьи, состоящие на учёте как социально-опасные.



Как правило, такие семьи испытывают финансовые трудности ввиду безработицы одного или обоих родителей, отсутствия возможности посещения ребёнком детского сада, и злоупотребления алкоголем. С каждой семьёй проводится профилактическая работа, даются рекомендации по выходу из кризисной ситуации, и консультации о мерах социальной поддержки и оказанию материальной помощи, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

