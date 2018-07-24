24 Июля

23 Июля

Популярное

243 семьи в социально-опасном положении сняли с учёта в Бурятии

Общество, 
С родителями проводят беседы и консультации

В республике проводится работа по межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С начала года с профилактического учёта в Бурятии сняли 243 семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в которых воспитываются 553 ребёнка.

Регулярные рейды районных комиссий в состав, которых входят сотрудники МВД, органы опеки, социальной защиты населения, считаются одним из основных методов профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства.

Так специалисты Северобайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних обследовали семьи, состоящие на учёте как социально-опасные.

Как правило, такие семьи испытывают финансовые трудности ввиду безработицы одного или обоих родителей, отсутствия возможности посещения ребёнком детского сада, и злоупотребления алкоголем. С каждой семьёй проводится профилактическая работа, даются рекомендации по выходу из кризисной ситуации, и консультации о мерах социальной поддержки и оказанию материальной помощи, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
семьи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский лучники отобрались на чемпионат Европы
Бурятский лучники отобрались на чемпионат Европы
Общество, 24.07.2018
На чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата бурятский спортсмен завоевал серебро
Будущим спасателям вручили удостоверения в Иркутске
Будущим спасателям вручили удостоверения в Иркутске
Общество, 24.07.2018
Выпускники возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям
Улан-удэнскую выставку посетили туристы из Бельгии
Улан-удэнскую выставку посетили туристы из Бельгии
Общество, 24.07.2018
Они посмотрели на произведения бурятских художников разных поколений
Рокеры Бурятии выступят на фестивале «Байкал-Шаман»
Рокеры Бурятии выступят на фестивале «Байкал-Шаман»
Общество, 24.07.2018
Рок-фестиваль начинается в четверг
«Этноподиум на Байкале» собрал более 150 человек
«Этноподиум на Байкале» собрал более 150 человек
Общество, 24.07.2018
Более 150 человек посетили 10-й творческом фестивале «Этноподиум на Байкале»
В Усолье уничтожат больше 60 гектаров конопли
Общество, 24.07.2018
Для устранения растения закуплено 80 литров гербицидов
243 семьи в социально-опасном положении сняли с учёта в Бурятии
Общество, 24.07.2018
С родителями проводят беседы и консультации
Жителям Бурятии напомнили о подготовке печей к зиме
Жителям Бурятии напомнили о подготовке печей к зиме
Общество, 24.07.2018
Каждый пятый пожар случается из-за неправильного использования печи
Клещи покусали более 3,5 тысяч жителей Бурятии
Общество, 24.07.2018
С начала сезона клещевой активности в 2018 году в медицинские организации Бурятии по поводу укусов клещей обратились 3513 человек
Турнир по бурятской борьбе пройдёт на Ольхоне
Общество, 24.07.2018
Призовой фонд соревнований – 600 тысяч рублей
Певица из Бурятии вышла в полуфинал конкурса «Я люблю тебя, Россия!»
Певица из Бурятии вышла в полуфинал конкурса «Я люблю тебя, Россия!»
Общество, 24.07.2018
19 июля участники Народной смены «Вместе» форума «Таврида» в Крыму приняли участие в отборе на всероссийский конкурс молодых исполнителей «Я люблю тебя, Россия!»
Улан-удэнские подростки совершили восхождение на гору
Улан-удэнские подростки совершили восхождение на гору
Общество, 24.07.2018
Поход был организован для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
Слёт инвалидов проходит в Бурятии
Слёт инвалидов проходит в Бурятии
Общество, 24.07.2018
Мероприятие продлится 3 дня
В Улан-Удэ нашли 15 захваченных участков
Общество, 24.07.2018
Рейд прошёл только по ул. Воровского и Жанаева

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^