Каждый пятый пожар случается из-за неправильного использования печи
Более 50% населения Бурятии проживает в частных домовладениях и пользуется печным отоплением. В связи с этим жителям напоминают, что нужно заняться подготовкой печей к холодам.
- От неисправных печей загораются подсобные помещения и хозяйственные постройки, бани, загоны для скота, теплицы и складские помещения. Но главное, люди теряют в огне жильё. Печь не только источник тепла и уюта, но и причина пожара, - поясняют в пресс-службе МЧС по Бурятии.
Печное отопление в числе самых распространённых причин пожаров и зимой, и летом. Каждый пятый пожар (20% от общего числа) случается из-за неправильной эксплуатации печи.
Всем, кто пользуется печным отоплением нужно своевременно проверять исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить от сажи, замазать трещины; побелить трубу на чердаке и выше кровли. Дымовые трубы следует делать вертикально, из глиняного кирпича, высотой не менее 500 мм над коньком кровли.
Также необходимо отрегулировать печную дверцу, чтобы она плотно закрывалась, а возле печи нужно обязательно настелить металлический лист размером 50 х 70 см.
При этом серьёзный ремонт и печную кладку следует поручать только специалистам с хорошими рекомендациями. Не стоит обращаться за помощью к первому встречному «печнику», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Жителям Бурятии напомнили о подготовке печей к зиме
Общество, Фото:
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