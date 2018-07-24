Улан-удэнские подростки совершили восхождение на гору

Поход был организован для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации



В рамках проекта центра молодёжного туризма «Байкал» «Ты нужен миру!» комиссия по делам несовершеннолетних Железнодорожного района и ПДН отдела полиции №1 провели однодневный поход с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации. Цель мероприятия - повышение спортивного духа у детей.



Маршрут пролегал по Баргузинскому тракту, в 14 км от города Улан-Удэ началось восхождение на гору. Перед ним для детей организовали инструктаж о правилах безопасного подъёма и спуска со скал.



Ребята прошли пешком до подножья горы, а затем под руководством инструкторов по очереди начали свое восхождение по скалам, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

