Мероприятие продлится 3 дня
Сегодня в Максимихе начался трёхдневный слёт инвалидов общественных организаций. В рамках мероприятия запланировано проведение спортивных состязаний и круглого стола, где рассмотрят программу центра восстановления здоровья «Дар».
Проект «Через тернии к звёздам» Железнодорожной районной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» признали победителем конкурса по предоставлению субсидий из республиканского бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям, работающим в Бурятии.
Проект получил поддержку в размере 300 тысяч рублей. В рамках его реализации с 24 по 26 июля на базе отдыха проходит республиканский слёт инвалидов общественных районных организаций по Бурятии, посвящённый 30-летию БРО ВОИ республики.
Также пройдут соревнования по настольному теннису, дартсу, бильярду и шахматам, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Слёт инвалидов проходит в Бурятии
Общество, Фото:
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