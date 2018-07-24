Слёт инвалидов проходит в Бурятии

Общество, Фото: минсоцзащиты РБ

Мероприятие продлится 3 дня



Сегодня в Максимихе начался трёхдневный слёт инвалидов общественных организаций. В рамках мероприятия запланировано проведение спортивных состязаний и круглого стола, где рассмотрят программу центра восстановления здоровья «Дар».



Проект «Через тернии к звёздам» Железнодорожной районной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» признали победителем конкурса по предоставлению субсидий из республиканского бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям, работающим в Бурятии.



Проект получил поддержку в размере 300 тысяч рублей. В рамках его реализации с 24 по 26 июля на базе отдыха проходит республиканский слёт инвалидов общественных районных организаций по Бурятии, посвящённый 30-летию БРО ВОИ республики.



Также пройдут соревнования по настольному теннису, дартсу, бильярду и шахматам, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.