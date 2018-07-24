В Улан-Удэ нашли 15 захваченных участков

Рейд прошёл только по ул. Воровского и Жанаева



20 июля администрация Советского района Улан-Удэ, управление местных доходов администрации Улан-Удэ и МРИ ФНС РФ № 2 провело рейд по ул. Воровского и Жанаева. Цель таких рейдов – начисление расчётов неосновательного обогащения.



По результатам рейда выявлено 15 земельных участков, использующихся гражданами без правоустанавливающих документов.



Землепользователям выписаны извещения о явке для составления актов обследования о факте использования земельных участков.



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