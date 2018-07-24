Иркутские легкоатлеты завоевали бронзу чемпионата России

Соревнования собрали больше тысячи участников





Спортсмены Иркутской области завоевали бронзовые медали на чемпионате России по лёгкой атлетике. Соревнования прошли с 19 по 22 июля в Казани и собрали более тысячи участников из 76 регионов страны.Ангелина Краснова заняла третье место в прыжках с шестом, её результат – 4 метра 45 сантиметров. На первом месте Ольга Муллина (4,65 м), на втором - Аксана Гатауллина (4,55 м), обе спортсменки из Москвы.В эстафете 4х400 метров среди мужчин команда Иркутской области в составе Эдгара Репина, Вадима Резвых, Ильи и Владимира Красновых показала третий результат – 3 минуты 09,67 секунд. Лучшее время на дистанции у спортсменов из Санкт-Петербурга – 3 минуты 04,88 секунд, второе место у легкоатлетов из Тюменской области (3 минуты 05,43 секунды), сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.