Тункинская ЦРБ напомнила о симптомах алкоголизма

За год заболевание унесло жизни 41 жителя Тункинского района



Смертность в России почти в два раза превышает среднемировую и занимает 9 место. Одной из её причин является сверхвысокое потребление алкоголя. В 2017 году потребление алкоголя населением снизилось, но страна всё же вошла в десятку самых пьющих в мире. Среднестатистический россиянин в год выпивает 13,5 литров спиртного в год, при рекомендованном всемирной организации здравоохранения уровне потребления в 8 литров этанола на человека.



При этом 82% всех убийств в России совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Ежегодно от последствий, вызываемых злоупотреблением спиртным, умирают 500 тысяч человек, большинство из которых – мужчины трудоспособного возраста.



Тункинский район по уровню смертности от травм и отравлений замыкает первую шестёрку среди районов республики. За последние 2 года там погибли 87 человек, из них 71 человек в трудоспособном возрасте. За 2016 – 2017 годы случайные отравления алкоголем унесли жизни 20 человек, алкогольные кардиомиопатии – 21.



- Этиловый спирт легко проникает практически во все ткани, оказывая пагубное действие на организм. Особенно от воздействия этилового спирта страдает сердце, сосуды и головной мозг. Он препятствует естественному разрушению попадающих в организм канцерогенных веществ и является одним из ведущих факторов риска развития онкологических заболеваний. Так называемые алкоголь ассоциированные заболевания, как алкогольный гастрит, гепатит, цирроз, хронический панкреатит, кардиомиопатия, полинейропатия занимают не последние строки в статистике общей заболеваемости, -сообщает кабинет медицинской профилактики Тункинской районной больницы.



В среднем, требуется 5–7 лет злоупотребления на уровне привычки, чтобы сформировалась алкогольная болезнь. Она коварна тем, что первую стадию близкие люди не замечают. У больного всегда находится повод выпить: день рождения коллеги, стресс, в который вогнали жена или начальник на работе. Постепенно повышается устойчивость организма к алкоголю. Тот момент, когда человек начинает выдерживать дозы свыше 300 грамм водки, обычно соответствует переходу из привычки в болезнь.



При приёме спиртного на второй день отмечается улучшение самочувствия. Похмельный синдром является основным отличительным признаком второй стадии алкоголизма.



В дальнейшем появляется такой симптом, как изменённые формы опьянения - опьянение с депрессией или, напротив, с агрессией, со злостью. В третьей стадии алкоголизма - нет депрессии, подавленности, мыслей о самоубийстве, сниженного настроения и чувства стыда. Появляется эйфория - беспричинно радостное, приподнятое, дурашливое настроение.



Последняя стадия болезни представлена четырьмя основными признаками: пропиванием вещей из дома, чутьём на алкоголь и совершением преступлений из-за бутылки водки, употреблением суррогатов - настойка боярышника, технический спирт, парфюмерные жидкости. К алкогольной болезни присоединяются самые разные внутренние заболевания.



- В третью стадию алкоголизма человек входит уже полной развалиной. Вот основные симптомы алкоголизма. И если вы насчитали 3 или более симптомов, то это повод обратиться за консультацией к врачу наркологу. В том, что вы пьёте и не можете остановиться, не виноваты ни ваши друзья, ни родители, ни ваши условия жизни, а только вы сами! Если вы хотите бросить - вы бросите, если не хотите - то это ваша вина! – добавили в Тункинской районной больнице.





