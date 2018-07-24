Ангарчанин украл 690 тысяч ради игры в покер

Для игры в покер он брал кредиты и займы



Весной этого года 31-летний житель Ангарска обманул двух своих знакомых, которым обещал помочь приобрести стройматериалы. В качестве предоплаты за покупку товара последние несколько раз передавали мужчине деньги.



Обманным путём мошенник получил 690 тысяч рублей. Часть денег он потратил на интернет-игру «PokerStars», а часть – на погашение кредитов и займов, которые он взял для игры в покер.



В прошлом году по приговору суда он был признан виновным в воровстве. Работая менеджером в одной из строительных фирм, мужчина не внёс в кассу полученные от покупателей 443 тысячи рублей. Недостачу обнаружили после проведения ревизии. Украденные деньги он также потратил на оплату в Интернете онлайн игры в покер.



Мужчине грозит реальное лишение свободы, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.



