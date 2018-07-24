Монгол не смог вывезти из Бурятии 64 кг фруктов и орехов

Продуты питания остались в России



23 июля на пункте пропуска «Кяхта» специалисты карантина растений совместно со специалистами Бурятской таможни и Пограничного управления во время досмотра автомобиля у гражданина Монголии не обнаружили документов на вывозимые продукты.



На 64 кг. продуктов не было фитосанитарных сертификатов: 39 кг. свежих фруктов, 10 кг. очищенного грецкого ореха и 15 кг. урюка.



Возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция возвращена на территорию России, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

