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23 Июля

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В Братске концентрация вредных веществ в воздухе превышала норму в 6 раз

Общество, 
Пробы взяли в субботу

В связи с задымлением в Братске, связанным с лесными пожара, 21 июля специалисты Роспотребнадзора исследовали качество атмосферного воздуха. Пробы были взяты в ж/р Центральный, ул. Комсомольская, ул. Советская; ж/р Гидростроитель, ул. Вокзальная; ж/р Энергетик, ул. Приморская.

По результатам исследований было зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по содержанию взвешенных веществ от 3,4 до 6 раз. Концентрация оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы находится в норме.

На сегодняшний день задымления нет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Специалисты советуют в случае сильного задымления атмосферного воздуха не открывать окна, меньше находиться на открытом воздухе, ограничить физические нагрузки, использовать маски для защиты органов дыхания.

Роспотребнадзор
 
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