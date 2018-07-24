В Братске концентрация вредных веществ в воздухе превышала норму в 6 раз

Пробы взяли в субботу



В связи с задымлением в Братске, связанным с лесными пожара, 21 июля специалисты Роспотребнадзора исследовали качество атмосферного воздуха. Пробы были взяты в ж/р Центральный, ул. Комсомольская, ул. Советская; ж/р Гидростроитель, ул. Вокзальная; ж/р Энергетик, ул. Приморская.



По результатам исследований было зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по содержанию взвешенных веществ от 3,4 до 6 раз. Концентрация оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы находится в норме.



На сегодняшний день задымления нет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Специалисты советуют в случае сильного задымления атмосферного воздуха не открывать окна, меньше находиться на открытом воздухе, ограничить физические нагрузки, использовать маски для защиты органов дыхания.



