Генконсул Японии искупался в горячем источнике в Бурятии

Он побывал в одном из сёл Прибайкальского района







Генеральный консул Японии в Хабаровске господин Ямамото Хироюки посетил село Ильинка Прибайкальского района и искупался в горячем источнике. Об этом сообщил известный общественник Иван Логинов на своей странице в «Фейсбуке».







- Японским гражданам тоже присуща наша бурятская особенность - солнце в глаза. Вообще круто, что Морихиро Ивата популяризирует Бурятию в Стране восходящего солнца! Теперь там наш край знают и любят. Вот, даже генконсул Японии купается в горячем источнике. Огромное спасибо персоналу источника в селе Ильинка за отличный бассейн и вкусный чай, - написал он в социальной сети.









Как сообщал «Байкал-Daily» , генконсул Японии Ямамото Хироюки и глава Бурятии Алексей Цыденов приняли участие в церемонии открытия фестиваля «Ковка японского меча». Последний организован в Этнографическом музее народов Забайкалья и завершится 28 июля мастер-классом по владению японским мечом и концертом артистов Бурятии. Он проводится культурным фондом Морихиро Ивата в рамках перекрёстного года Японии и России и Недели туризма.



