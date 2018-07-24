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Генконсул Японии искупался в горячем источнике в Бурятии

Генконсул Японии искупался в горячем источнике в Бурятии
Общество,  Фото:страница Ивана Логинова
Он побывал в одном из сёл Прибайкальского района

Генеральный консул Японии в Хабаровске господин Ямамото Хироюки посетил село Ильинка Прибайкальского района и искупался в горячем источнике. Об этом сообщил известный общественник Иван Логинов на своей странице в «Фейсбуке».

- Японским гражданам тоже присуща наша бурятская особенность - солнце в глаза. Вообще круто, что Морихиро Ивата популяризирует Бурятию в Стране восходящего солнца! Теперь там наш край знают и любят. Вот, даже генконсул Японии купается в горячем источнике. Огромное спасибо персоналу источника в селе Ильинка за отличный бассейн и вкусный чай, - написал он в социальной сети.

Как сообщал «Байкал-Daily», генконсул Японии Ямамото Хироюки и глава Бурятии Алексей Цыденов приняли участие в церемонии открытия фестиваля «Ковка японского меча». Последний организован в Этнографическом музее народов Забайкалья и завершится 28 июля мастер-классом по владению японским мечом и концертом артистов Бурятии. Он проводится культурным фондом Морихиро Ивата в рамках перекрёстного года Японии и России и Недели туризма.

Также господин Ямамото Хироюки стал почётным гостем на открытии передвижной выставки японского фонда «Очарование нэцкэ».
Япония
 
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