В Улан-Удэ преподавателя вуза осудили за взяточничество

Он требовал деньги со студентов во время сессии



Бывший преподаватель вуза в Бурятии осуждён за 23 эпизода взяточничества. Во время сессии он создал студентам условия, при которых они не могли сдать экзамен. За пересдачу предмета преподаватель требовал с каждого сумму от 500 до 3 000 рублей. Так молодой преподаватель решил поправить своё материальное положение за счёт студентов.



Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Мужчина признан судом виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок 2 года.



Недавно судебные приставы взыскали с бывшего преподавателя 450 тысяч рублей уголовного штрафа, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



– Был наложен арест на денежные средства должника, находящиеся на расчётных счетах в банках. Дополнительно мужчина был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, - отметил Руслан Божеев, начальник межрайонного отдела по исполнению особых производств УФССП России по Бурятии.



Когда несознательный должник не принимал мер по уплате уголовного штрафа, судебный пристав обращался в суд с ходатайством о замене штрафа более серьёзным наказанием.



Позже мужчина устроился на работу в научно-исследовательский институт.



– С момента трудоустройства должника в научно-исследовательском институте, коррупционный штраф взыскивался из его заработной платы, - уточняет Божеев.



На сегодняшний день с осуждённого в полном объёме взысканы денежные средства. В доход государства перечислено 450 тысяч рублей.



По информации источника «Байкал-Daily», осуждённый мужчина преподавал в своём вузе физику. Название вуза в решении суда не раскрывается.



