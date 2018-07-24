Сумма задолженности была почти 339 тысяч рублей
Житель Усть-Илимска рассчитался с алиментной задолженностью после того как ему запретили продавать квартиру. Его задолженность перед несовершеннолетним сыном составила 338,7 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.
Мужчина обратился в местный отдел Управления Росреестра для оформления сделки купли-продажи квартиры, где ему было отказано. Он сразу же явился на приём к судебному приставу, где ему объяснили, что запрет не будет снят до того момента, пока задолженность не будет оплачена полностью. В тот же день на депозитный счёт отдела поступили деньги. И только после их перечисления взыскателю ограничение в отношении недвижимости было отменено, что позволило мужчине продать своё имущество.
Житель Иркутской области выплатил алименты, чтобы продать квартиру
Общество, Фото:
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