За сутки выгорело 27 гектаров
По данным Иркутскавиалесоохраны, за минувшие сутки, 23 июля, на территории региона в зонах наземного и авиационного наблюдения ликвидированы все лесные пожары. Два из них в Чунском районе были обнаружены вчера на площади 27 гектаров, из которых 17 га., покрытые лесом. Ещё одно ликвидированное возгорание площадью 15 не лесных гектаров в Усть-Илимском районе с 22 июля находилось в локализованном состоянии.
В тушении пожаров было задействовано 19 пожарных-десантников, восемь сотрудников лесной охраны, семь мобилизованных граждан, восемь единиц наземной техники. Два вертолёта Ми-8 осуществлял переброску сил пожаротушения. В авиапатрулировании участвовал один легкомоторный самолёт. Общий налёт авиационной техники составил 3 часа 50 минут.
По состоянию на утро 24 июля в зоне космомониторинга на территории Катангского района находятся 17 природных пожаров, все они возникли из-за гроз. Общая площадь этих возгораний составляет 19,151 га. Однако областной по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности принято решение о закрытии, сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области.
В Иркутской области потушили все лесные пожары
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