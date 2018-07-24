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23 Июля

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В Иркутске два пляжа оказались опасными для купания

В Иркутске два пляжа оказались опасными для купания
Общество,  Фото:pixabay.com
Там установят аншлаги о запрете купания

В течение летнего периода Управление Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проводит лабораторный контроль качества воды в традиционных местах массового отдыха. За прошедшую неделю несколько водоёмов оказались не соответствующими санитарным нормам. В их число вошли два официальных пляжа Еловский пруд и залив Якоби.

Также не пригодны для купания Братское водохранилище село Бирит, Русский Мельхитуй и посёлка Балаганск, река Иркут, акватория Иркутского водохранилища в зоне рекреации у ледокола «Ангара», Солдатское озеро в посёлке Залари, озеро в районе Заларинского механического завода, река Заларинка.

Загрязнение воды там оценивается как опасное и создаёт угрозу развития инфекционных заболеваний у населения. Поэтому жителям не рекомендуют купаться в этих водоёмах.

Для предупреждения возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в адрес администраций муниципальных образований направлена информация о неудовлетворительных результатах исследований воды и рекомендации о размещении в этих местах аншлагов о запрете купания, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
купание
 
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