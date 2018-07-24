Мини-ярмарка вакансий пройдёт в Улан-Удэ

- агент активных продаж;- телемаркетолог;Заработная плата от 20 тысяч рублей. Организаторы ярмарки приглашают всех желающих по ул. Цыбикова, 6, центральная секция. Контактный телефон – 41-89-04, 41-89-16, 41-89-20, сообщили в республиканском агентстве занятости населения Бурятии.

Центр занятости населения Улан-Удэ проводит мини-ярмарку 30 июля с 10 часов по вакансиям:

На ярмарке жителям города будут предлагать вакансии агента продаж, телемаркетолога и супервайзера

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