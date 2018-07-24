На ярмарке жителям города будут предлагать вакансии агента продаж, телемаркетолога и супервайзера
Центр занятости населения Улан-Удэ проводит мини-ярмарку 30 июля с 10 часов по вакансиям:
- телемаркетолог;
- супервайзер группы прямых продаж.
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24 Июля
23 Июля
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Мини-ярмарка вакансий пройдёт в Улан-Удэ
На ярмарке жителям города будут предлагать вакансии агента продаж, телемаркетолога и супервайзера
Центр занятости населения Улан-Удэ проводит мини-ярмарку 30 июля с 10 часов по вакансиям:
- телемаркетолог;
- супервайзер группы прямых продаж.
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