Под Иркутском создадут деревню для бывших заключённых

Освободившиеся из мест лишения свободы люди смогут работать в лесхозе



Под Иркутском готовятся к открытию социального центра «Живой лес Байкала», где будут заниматься ресоциализацией лиц, освобождённых из мест лишения свободы. Дом, в котором будет располагаться центр, организаторам бесплатно предоставил Ангарский лесхоз, сообщает Агентство социальной информации.



Одновременно в доме площадью 118 кв. м могут жить 10-15 человек. Есть хозяйственные постройки, баня. Духовную помощь в реализации проекта оказывает Иркутская епархия Русской православной церкви: протоиерей Евгений Старцев будет отбирать для проекта людей, которые выпускаются из колоний №№3, 19 и 15 (или 4).



По словам директора благотворительного фонда ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, им. Николая Кончакова Светланы Деркунской, меморандум проекта – «Становись живым». Предполагается, что бывшие осуждённые будут жить в этом центре и помогать сотрудникам Ангарского лесхоза ухаживать за прибайкальским лесом: расчищать завалы, высаживать новые деревья и т.д. Кроме того, лесхоз хочет устроить лесопитомник по выращиванию саженцев, там тоже нужны рабочие руки. Недалеко от этого места есть заброшенная ферма, которую бывшие осуждённые могут возродить для своего пропитания.



Задача проекта – из первой партии поселенцев вырастить пять специалистов, бригадиров, которые потом смогут со своей командой таких же людей, вышедших на свободу, работать в других лесхозах по всей Иркутской области. Таким образом будут созданы экологические социальные деревни, в которых люди смогут заниматься возрождением леса и сельским хозяйством. В такой деревне освободившийся из мест лишения свободы гражданин, не имеющий жилья и работы, мог бы проходить длительную программу ресоциализации. А потом, возможно, получить земельный участок и построить свой дом.



Но для создания центра «Живой лес Байкала» нужна помощь, заявила Светлана Деркунская. Требуется, по её словам, буквально всё: от кухонной посуды и постельного белья до грузовика, нужны волонтёры. Директор фонда обратилась за содействием к Совету НКО Иркутской области. После обсуждения было решено, что фонд составит подробный список требуемых вещей и услуг, представит его в том числе в Общественную палату Иркутской области. Коллеги пообещали Светлане Деркунской помочь в сборе необходимого.

