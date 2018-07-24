Участники соревновались в спортивном ориентировании
21-22 июля в Кабанском районе прошли республиканские соревнования по спортивному ориентированию «Кубок Байкала – 2018», а также открытое первенство района 6 этап «Кубка Бурятии-2018».
Победителями в элитных группах на 6 этапе «Кубка Бурятии» по спортивному ориентированию стали Ольга Евсюнина из Кабанского района и Владимир Натальин из Улан-Удэ, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
В Бурятии прошёл «Кубок Байкала-2018»
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