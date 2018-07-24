Для этого он обратился в прокуратуру
Как выяснила прокурорская проверка, проведённая после обращения молодого человека, в Баунтовском районе нарушали законодательство о воинской обязанности и военной службе.
Как оказалось, мужчине было отказано в призыве на военную службу из-за привлечения его к уголовной ответственности.
- Вместе с тем установлено, что судимость по приговору Баунтовского районного суда в установленном законом порядке погашена в 2014 году. Таким образом, гражданин считается юридически не судимым и может быть призван на военную службу на общих основаниях, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Начальнику отдела военного комиссариата по Баунтовскому району внесено представление, которое удовлетворено. Обращавшийся молодой человек призван в армию.
Житель Бурятии настоял на призыве в армию
Общество, Фото:
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