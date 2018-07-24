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Житель Бурятии настоял на призыве в армию

Житель Бурятии настоял на призыве в армию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для этого он обратился в прокуратуру

Как выяснила прокурорская проверка, проведённая после обращения молодого человека, в Баунтовском районе нарушали законодательство о воинской обязанности и военной службе.

Как оказалось, мужчине было отказано в призыве на военную службу из-за привлечения его к уголовной ответственности.

- Вместе с тем установлено, что судимость по приговору Баунтовского районного суда в установленном законом порядке погашена в 2014 году. Таким образом, гражданин считается юридически не судимым и может быть призван на военную службу на общих основаниях, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Начальнику отдела военного комиссариата по Баунтовскому району внесено представление, которое удовлетворено. Обращавшийся молодой человек призван в армию.
армия призывники
 
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