В Улан-Удэ возможна гроза

При этом воздух прогреется до 30 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июля по республике местами небольшие, кратковременные дожди, днём грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 12-17, местами 5-10, днём 27-32, местами 19-24 тепла.
В Улан-Удэ без осадков, во второй половине дня в окрестностях города возможны короткие грозы. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 14-16, днём 30-32 тепла.
При этом воздух прогреется до 30 градусов
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