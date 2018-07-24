В Улан-Удэ возможна гроза

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июля по республике местами небольшие, кратковременные дожди, днём грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 12-17, местами 5-10, днём 27-32, местами 19-24 тепла. В Улан-Удэ без осадков, во второй половине дня в окрестностях города возможны короткие грозы. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью 14-16, днём 30-32 тепла.

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