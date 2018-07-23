В Иволгинском районе выявили два очага бешенства

Лечение там проходят 3 человека



По состоянию на 20 июля Иволгинский район имеет 2 эпизоотических очага по бешенству в Ганзурино. В очагах проведена вакцинация сельскохозяйственных животных, вынужденная дезинфекция и дератизация.



Антирабическое иммунобиологическое лечение получили 3 человека. В селе Ганзурино провели вакцинацию и ревакцинацию домашних животных. Всего по району вакцинировано против бешенства 11125 голов (8722собак, 2403 кошек) домашних животных, что составляет 90,50% от поголовья (11812 голов) по данным администраций сельских поселений.



Работа ветспециалистов по вакцинации собак и кошек против бешенства на территории района продолжается. Важно знать, что каждый владелец домашних животных несёт ответственность за них, в связи с этим необходимо вакцинировать против бешенства своего питомца. Помимо вакцинации против бешенства плотоядных ветеринарной службой района начата вакцинация против бешенства сельскохозяйственных животных в неблагополучном пункте, а также в сёлах и хозяйствах, где есть реальная угроза проникновения заболевания.



Бешенство - это инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом бешенства Rabies virus. Он вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров, и, поражая их, вызывает тяжёлые необратимые нарушения.



Больная собака угнетена, забирается в тёмный угол, не откликается на зов хозяина, хрипло лает, грызёт палки, глотает камни, из рта течёт слюна, появляется косоглазие, отказывают задние лапы. Собака может в дикой злобе кидаться на всех подряд и бежать, не разбирая дороги. При бешенстве в тихой форме собака может виновато ластиться к хозяину, а потом как бы случайно укусить его. Боязни воды (гидрофобии) у собаки обычно не бывает и вода, поставленная перед животным, не является достоверной проверкой его здоровья.



Кошки тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство их очень опасно. Бешеная кошка прыгает людям на голову, грызёт, кусает и царапает всё, что попадается на дороге. Напротив, кошка может тихо забраться в подвал или под диван и укусить человека, когда её будут вытаскивать.



Бешеная лисица забегает в посёлки, залезает в сараи, кусает скот, дерётся с собаками. Она может выйти на дорогу и стоять, не обращая внимания на людей. Но если к ней подойти, почти всегда бросается на человека. Особенно страшен бешеный волк, наносящий множественные глубокие укусы, часто в голову.



Бешеные коровы ревут, отказываются от еды, зевают, бросаются на стены. Больные овцы и козы прыгают на стены и кусают других животных, бросаются на людей и на собак. Водобоязни у них нет. Больные копытные могут иметь испуганный взгляд.



Заражение бешенством происходит при укусе или царапинах, нанесённых больным животным. Кроме того, ослюнение бешеным животным свежих ран и порезов на коже человека также ведёт к передаче вируса.



Если животное укусило или поцарапало человека, нужно немедленно обильно промыть рану проточной водой с мылом (не менее 15 минут), обработать йодом или спиртовым раствором. После этого необходимо как можно скорее обратиться к врачу – хирургу, который при необходимости назначит курс лечения. Если человека укусила своя или знакомая собака, или кошка без явных признаков бешенства, её необходимо подвергнуть карантинному наблюдению в течение 10 дней. Это не отменяет необходимости обратиться к врачу и начать лечение в первый же день.



Все собаки и кошки должны быть обязательно привиты от бешенства. Прививки в государственных клиниках делают бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.

