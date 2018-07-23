Вован из «Реальных пацанов» попросил не мусорить на Байкале













Под коротким роликом бурятские юмористы отмечают, что каждые выходные на озеро приезжает около сотни тысяч человек.



- Давайте снизим поток мусора на великое озеро. Ведь на его побережье нет ни одного законного полигона для мусора. А это значит, что если вы даже убрали мусор, но выкинули его рядом с Байкалом или по дороге в Улан-Удэ, то нисколько не сделали хорошо для чудесного озера и для будущего ваших детей. Просто забери свой мусор с Байкала в Улан-Удэ! Это нетрудно! – пишут они.



Как сообщал «Байкал-Daily», КВН-движение Бурятии и общественная организация «Новая энергия»



- Самым щедрым покупателям мы снимем бесплатно рекламный ролик. На остальных сходим в дацан и попросим удачи и процветания вам и вашему делу, - обещает Чингис Болотов, лидер КВН-движения Бурятии.



Аукцион пройдёт в ресто-клубе URBAN. Начальная цена за 1 кг мусора составит 50 рублей.



Справка:



«Реальные пацаны» — российский комедийный телесериал о жизни гопника Коляна и его друзей — Антохи и Вована. Сериал официально признан культурным достоянием Пермского края. Транслируется на телеканале «ТНТ» с 8 ноября 2010 года. В эфир вышли 10 сезонов.



Владимир Селиванов играет в сериале Вована, главного героя сериала, друга Коляна и Антохи.



Под коротким роликом бурятские юмористы отмечают, что каждые выходные на озеро приезжает около сотни тысяч человек.- Давайте снизим поток мусора на великое озеро. Ведь на его побережье нет ни одного законного полигона для мусора. А это значит, что если вы даже убрали мусор, но выкинули его рядом с Байкалом или по дороге в Улан-Удэ, то нисколько не сделали хорошо для чудесного озера и для будущего ваших детей. Просто забери свой мусор с Байкала в Улан-Удэ! Это нетрудно! – пишут они.Как сообщал «Байкал-Daily», КВН-движение Бурятии и общественная организация «Новая энергия» устроят 1 августа необычный аукцион , на котором с молотка будет продаваться мусор. Отходы волонтёры соберут на берегу Байкала.- Самым щедрым покупателям мы снимем бесплатно рекламный ролик. На остальных сходим в дацан и попросим удачи и процветания вам и вашему делу, - обещает Чингис Болотов, лидер КВН-движения Бурятии.Аукцион пройдёт в ресто-клубе URBAN. Начальная цена за 1 кг мусора составит 50 рублей.«Реальные пацаны» — российский комедийный телесериал о жизни гопника Коляна и его друзей — Антохи и Вована. Сериал официально признан культурным достоянием Пермского края. Транслируется на телеканале «ТНТ» с 8 ноября 2010 года. В эфир вышли 10 сезонов.Владимир Селиванов играет в сериале Вована, главного героя сериала, друга Коляна и Антохи.

Обращение к жителям и гостям Бурятии известного российского актёра Владимира Селиванова появилось накануне на канале команды КВН «Хара морин» в YouTube. Исполнитель одной из главных ролей телевизионного сериала «Реальные пацаны» призвал всех не оставлять на уникальном озере планеты мусор.- Парни, девчонки, семьи, я призываю вас: если вы едете на озеро Байкал, забирайте, пожалуйста, с собой оттуда мусор. Потому что рядом с озером нет ни одной законной свалки, поэтому, как только вы там отдохнули, пожалуйста, всё с собой в город. Вы очень сильно спасёте нашу русскую природу, - говорит он на видео.