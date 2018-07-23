За выходные с улиц Улан-Удэ откачали более 10 тысяч кубометров воды

Сегодня, 23 июля, будут производить отсыпку и грейдирование улиц в микрорайонах Комушка, Забайкальский, Светлый, на дорогах от 102 до 120 кварталы по маршруту № 80, и на подъёме в 105 квартал. Работает 7 вакуумных машин, 3 грейдера, 3 фронтальных погрузчика и 6 большегрузных самосвалов.





21 июля было отсыпано 700,5 тонн песка и щебня. Объём откаченной воды, скопившейся на проезжей части дорог и в отстойниках, составил 7358, 25м3. В Октябрьском районе откачивали воду с улиц Жердева, Ключевская, Бабушкина, Витебская-Бойдоновская, Хантаева и проспект Строителей. Откачка воды также производилась мотопомпами по улицам Боевой и Бабушкина. Также лужи откачивали в центре города и в микрорайоне Левый берег Советского района, на улице Маяковского и на Читинском переезде Железнодорожного района.Всего в субботу работали 17 вакуумных машин, 3 мотопомпы, 4 грейдера, 2 фронтальных погрузчика и 6 большегрузных самосвалов. 22 июля на дорогах Октябрьского района отсыпано 2 162 тонны песка. Воду, скопившуюся на проезжей части дорог и в отстойниках, откачали в объёме 2840 м3, а именно: в Октябрьском районе - 2772 м3, в Советском районе - 68м3.Всего в воскресенье на улицах города работали 7 вакуумных машин, 3 мотопомпы, 4 грейдера, 3 фронтальных погрузчика и 6 большегрузных самосвалов, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.