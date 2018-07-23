Продавец должен предъявить справку или сертификат
Ежедневно на продовольственные рынки Улан-Удэ доставляется большое количество продуктов растительного происхождения. Согласно закону Российской Федерации «О ветеринарии» все продовольственные товары, поступающие на рынки для реализации, должны подвергаться ветеринарно-санитарной экспертизе для установления их вида, сохранности потребительских свойств и безопасности в ветеринарно-санитарном отношении.
В летний период на прилавках появляются дикоросы - свежие ягоды и грибы, фрукты и овощи, выращенные на дачах, различная консервация.
- При ненадлежащем хранении и реализации существует вероятность различного рода отравлений, а также такого тяжёлого заболевания, как ботулизм, вплоть до смертельных исходов. Поэтому при покупке растительной продукции, требуйте от продавца ветеринарную справку или сертификат соответствия на продукцию, - призывает пресс-служба Управления ветеринарии Бурятии.
Улан-удэнцев призывают требовать документы при покупке дикоросов
Общество, Фото:
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