В Улан-Удэ проходит благотворительная акция для детей

Горожан призывают помочь детям
Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ проводит традиционную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В преддверии нового учебного года в районе 85 ребят школьного возраста из семей, признанных находящимися в социально опасном положении, нуждаются в помощи.
Организаторы призывают всех неравнодушных жителей Улан-Удэ принять участие в акции. Горожане могут приобрести детям портфели, канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму.
Подарки принимаются по адресу: администрация Железнодорожного района Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2, каб. № 51. Тел. для справок: 44-77-77, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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