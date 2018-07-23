46 аварийных домов расселят позже срока в Иркутской области

Мэрия Усть-Куты бездействовала при расселении



Прокуратура города Усть-Кута выявила нарушения законодательства при переселении граждан из аварийного жилья. В ходе проверки выяснилось, что 46 многоквартирных домов остались не расселёнными, хотя сделать это должны были сделать до 1 сентября 2017 года.



В суд направили административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования и обязанности расселить жильцов многоквартирных домов. Но суд отказал в удовлетворении этих требований.



Решение обжаловано прокурором в апелляционном порядке. Судебная коллегия по административным делам установила допущенные Усть-Кутским судом существенные нарушения норм материального права, несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела. Апелляционным определением решение суда отменено и требования прокурора удовлетворены.



Кроме того, прокуратурой города в следственный орган направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Усть-Кутского муниципального образования по факту ненадлежащего исполнения программ по переселению граждан из непригодного для проживания жилого фонда. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

