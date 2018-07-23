Мэрия Усть-Куты бездействовала при расселении
Прокуратура города Усть-Кута выявила нарушения законодательства при переселении граждан из аварийного жилья. В ходе проверки выяснилось, что 46 многоквартирных домов остались не расселёнными, хотя сделать это должны были сделать до 1 сентября 2017 года.
В суд направили административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования и обязанности расселить жильцов многоквартирных домов. Но суд отказал в удовлетворении этих требований.
Решение обжаловано прокурором в апелляционном порядке. Судебная коллегия по административным делам установила допущенные Усть-Кутским судом существенные нарушения норм материального права, несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела. Апелляционным определением решение суда отменено и требования прокурора удовлетворены.
Кроме того, прокуратурой города в следственный орган направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Усть-Кутского муниципального образования по факту ненадлежащего исполнения программ по переселению граждан из непригодного для проживания жилого фонда. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
46 аварийных домов расселят позже срока в Иркутской области
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Продавец должен предъявить справку или сертификат
Победителю конкурса вручат 300 тысяч рублей
Горожан призывают помочь детям
Мэрия Усть-Куты бездействовала при расселении
Качество воды в них не соответствует требованиям
29 июля на пляже в Горячинске уже в третий раз пройдёт концерт звёзд бурятской эстрады «Музыка лета»
Жюри определит победителей в номинациях – «Самый вкусный каравай», «Самый красивый каравай», «Самый оригинальный каравай»
Она проходила в течение двух дней
На сегодняшний день в информационном проекте приняли участие 134 человека
Специалисты войск РХБ защиты замаскировали войска от дронов условного противника
Он стартует с 15 часов 28 июля
Молодые члены «Команды Бурятии» и опытные эксперты обсудили механизмы, которые способствовали бы росту здорового поколения молодых людей в республике
В республике поддерживают малоимущие семьи
На продуктах не было маркировки
Специалисты рассказали о вакцине и действиях при укусе