В Иволгинском районе два озера оказались опасными для купания

Качество воды в них не соответствует требованиям



По результатам лабораторных исследований воды из открытых водоёмов озера Карасиное село Хурамша и озера Карьер село Сужа Иволгинского района территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Бурятии, отобранных в рамках социально-гигиенического мониторинга, качество воды не отвечает санитарным требованиям.



В воде их этих водоёмов превышены микробиологические показатели. Они не пригодны для всех видов водопользования - для питьевых целей, купания, отдыха и занятия спортом населения, водопоя скота, и имеют потенциальную эпидемиологическую опасность возникновения массовых заболеваний среди населения района, сообщает пресс-служба служба ГО и ЧС администрации Иволгинского района.

