Качество воды в них не соответствует требованиям
По результатам лабораторных исследований воды из открытых водоёмов озера Карасиное село Хурамша и озера Карьер село Сужа Иволгинского района территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Бурятии, отобранных в рамках социально-гигиенического мониторинга, качество воды не отвечает санитарным требованиям.
В воде их этих водоёмов превышены микробиологические показатели. Они не пригодны для всех видов водопользования - для питьевых целей, купания, отдыха и занятия спортом населения, водопоя скота, и имеют потенциальную эпидемиологическую опасность возникновения массовых заболеваний среди населения района, сообщает пресс-служба служба ГО и ЧС администрации Иволгинского района.
В Иволгинском районе два озера оказались опасными для купания
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Продавец должен предъявить справку или сертификат
Победителю конкурса вручат 300 тысяч рублей
Горожан призывают помочь детям
Мэрия Усть-Куты бездействовала при расселении
Качество воды в них не соответствует требованиям
29 июля на пляже в Горячинске уже в третий раз пройдёт концерт звёзд бурятской эстрады «Музыка лета»
Жюри определит победителей в номинациях – «Самый вкусный каравай», «Самый красивый каравай», «Самый оригинальный каравай»
Она проходила в течение двух дней
На сегодняшний день в информационном проекте приняли участие 134 человека
Специалисты войск РХБ защиты замаскировали войска от дронов условного противника
Он стартует с 15 часов 28 июля
Молодые члены «Команды Бурятии» и опытные эксперты обсудили механизмы, которые способствовали бы росту здорового поколения молодых людей в республике
В республике поддерживают малоимущие семьи
На продуктах не было маркировки
Специалисты рассказали о вакцине и действиях при укусе