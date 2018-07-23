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В Иволгинском районе два озера оказались опасными для купания

В Иволгинском районе два озера оказались опасными для купания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Качество воды в них не соответствует требованиям

По результатам лабораторных исследований воды из открытых водоёмов озера Карасиное село Хурамша и озера Карьер село Сужа Иволгинского района территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Бурятии, отобранных в рамках социально-гигиенического мониторинга, качество воды не отвечает санитарным требованиям.

В воде их этих водоёмов превышены микробиологические показатели. Они не пригодны для всех видов водопользования - для питьевых целей, купания, отдыха и занятия спортом населения, водопоя скота, и имеют потенциальную эпидемиологическую опасность возникновения массовых заболеваний среди населения района, сообщает пресс-служба служба ГО и ЧС администрации Иволгинского района.
озеро
 
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