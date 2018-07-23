В Забайкалье военные учат маскироваться от дронов-разведчиков

Специалисты войск РХБ защиты замаскировали войска от дронов условного противника



В Забайкальском крае с военнослужащими подразделения войск РХБ защиты состоялось тактико-специальное учение по прикрытию войск во время марша в район занятия обороны.



Аэрозольные подразделения, используя дымовые машины ТДА, установили дымовые завесы. Они нужны для маскировки перемещения личного состава и техники, а также противодействия высокоточному оружию и средствам разведки противника. Особое внимание было уделено ограничению видимости для беспилотников условного противника.



В свою очередь, расчёты авторазливочных станций АРС-14КМ также выполнили нормативы по аэрозольному противодействию, пенной маскировке.



Были отработаны задачи по проведению наземной разведки местности, с использованием разведывательных химических машин РХМ-4, контролю за РХБ обстановкой на маршруте следования.



В заданном районе специалисты войск РХБ защиты провели забор проб грунта для дозиметрического и химического контроля, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



