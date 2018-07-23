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Участники «Команды Бурятии» обсудили механизмы оздоровления молодёжи

Участники «Команды Бурятии» обсудили механизмы оздоровления молодёжи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодые члены «Команды Бурятии» и опытные эксперты обсудили механизмы, которые способствовали бы росту здорового поколения молодых людей в республике

Обсуждение состоялось на форуме «Команда Бурятии», который прошёл 22 июля в парке имени Жанаева.

- Я участвовала в обсуждении на площадке «Как вырасти здоровое поколение в Бурятии». Мы выделили очень много направлений, по которым нужно работать. Я говорила о том, что нам необходимо развивать массовый спорт, ведь он неразрывно связано со спортом высших достижений, - рассказала Инна Ивахинова. - Спорт воспитывает в детях самые лучшие качества, волевой дух, целеустремлённость и конечно, это физическое развитие. Я сама развиваю в республике массовый спорт. В мою шахматную школу дети ходят с самого раннего возраста, и это правильно. Считаю, что здоровое поколение нужно воспитывать с детских лет, и конечно, детей надо воспитывать в любви к малой родине, чтобы они не покидали нашу республику, а жили и работали на её благо. Ещё одна проблема, которую я подняла, - это отсутствие спортивного стадиона в Окинском районе. Это единственный район республики, где нет места для занятий спортом.

Ещё один молодой участник форума «Команда Бурятии» Антон Махов отметил, что секция была «живой». Всего было порядка тридцати участников, также приходили люди и с других площадок. По его словам, в ходе дискуссий прозвучало очень много интересных предложений.

- Предложения были разные. Я, например, предложил программу, согласно которой все секции спортивные и дополнительного образования были известны родителям учеников. То есть, в школе висел стенд, на котором был бы размещен список секций, чтобы родители знали о них и с самого детства могли отдать своего ребенка туда, куда считает нужным. Были разные предложения по реконструкции и строительству стадионов, но на это требуются определенные средства, мы как молодежь решили пойти простым путем, который не требует определенной платы и соответственно определенного финансирования, - отметил Махов.

Всего на форуме «Команда Бурятии» работало 9 секций: дороги как артерии развития экономики Бурятии, как повысить качество управления, как ликвидировать третью смену и обеспечить достойную зарплату, промышленность: как обеспечить высокий рост за пять лет, как вырастить здоровое поколение в республике, а также как сделать сельское хозяйство драйвером экономического развития сельских территорий, как поддержать малый и средний бизнес и как повысить качество и доступность медицинских услуг.
"команда Бурятии" спорт молодежь
 
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