В иркутском лагере детям варили крупу без документов

На продуктах не было маркировки



Государственным инспектором отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проведена плановая проверка в «Спортивно–оздоровительного лагеря «Орлёнок» в Шелеховском районе.



В ходе мероприятия выявили, что в учреждении хранили и использовали на пищевые цели пшеничную крупу без маркировки, что не позволяет установить дату изготовления, срок годности, условия хранения, и идентифицировать продукт как качественный и безопасный для употребления в пищу.



На манную и пшеничную крупы, шлифованное пшено отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза. Помимо этого, в детском лагере не соблюдались условия хранения данной продукции - отсутствовал прибор, позволяющий определить и контролировать температурный режим и влажность воздуха.



Специалистами Россельхознадзора в отношении должностного и юридического лица «СОЛ» Орлёнок» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. ст. 7.18 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений в установленные сроки, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

