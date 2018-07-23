Врачи Иркутска готовятся к операции по пересадке печени

Пять специалистов прошли повышение квалификации
Иркутская областная клиническая больница готовится выполнять трансплантацию печени. В настоящее время специалисты активно готовят программу по пересадке печени: приведена в соответствие нормативная база, создан лист ожидания. Пять врачей Иркутской областной клинической больницы прошли повышение квалификации по вопросам клинической трансплантации печени на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова».
20 июля министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко и директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова» Минздрава России, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье подписали соглашение о сотрудничестве в области донорства и трансплантации органов. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере донорства и трансплантологии.
Кроме того, медики из исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова будут консультировать иркутских врачей, в случае необходимости – проводить образовательные мероприятия и стажировки.
Олег Ярошенко и Сергей Готье подчеркнули, что документ будет способствовать развитию трансплантологии в Приангарье, сообщает пресс-служба минздрава Иркутской области.
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