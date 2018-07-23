О незаконной вырубке в Улан-Удэ можно сообщить по «горячей линии»

Также улан-удэнцев предупреждают, что за незаконную вырубку деревьев предусмотрена ответственность
Горожан просят обратиться по телефону «горячей линии» 21-36-65, если они стали свидетелями незаконной вырубки лесов на территории Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике.
За незаконную вырубку деревьев предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот до трёхсот тысяч рублей.
Они будут ухаживать за лесом, и высаживать деревья
Также улан-удэнцев предупреждают, что за незаконную вырубку деревьев предусмотрена ответственность
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