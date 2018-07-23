В Бурятии изменился порядок подачи заявлений на кадастровый учёт

Ранее граждане могли подать заявления на государственную регистрацию права или кадастровый учёт объекта недвижимости как в открытой части портала Росреестра, так и через сервис «Личный кабинет правообладателя»
Теперь для того, чтобы подать заявление на учёт, регистрацию права или единую процедуру необходимо использовать только личный кабинет.
- В «Личном кабинете правообладателя» доступны для подачи все виды заявлений на кадастровый учёт и регистрацию прав, такие как, учёт в связи с изменением сведений, снятие с учета, погашение регистрационной записи об ипотеке, регистрация возникновения и перехода прав на объект недвижимости. Также дополнительным преимуществом пользования электронным сервисом является то, что правообладатель может одновременно сформировать несколько заявлений в одном обращении, - уточнил заместитель директора - главный технолог Кадастровой палаты Жаргал Ринчинов.
Авторизоваться в электронном сервисе можно через «Единую систему идентификации и аутентификации» на портале госуслуг.
«Личный кабинет правообладателя» позволит получить информацию обо всем недвижимом имуществе, зарегистрированном у правообладателя. Информация отображается в разделе «Мои объекты»: вид, кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость и доля в праве собственности. Сведения указываются о недвижимости, зарегистрированной не только в Бурятии, но по всей стране.
Кроме того, с помощью «Личного кабинета правообладателя» возможно оперативно получать уведомления об изменениях характеристик объектов недвижимости, об ограничении прав на объект недвижимости и о факте наложения или снятия ареста на имущество.
Только через этот сервис участник долевой собственности может разместить извещение о продаже доли, когда число сособственников более 20. Такая функция в «личном кабинете» Росреестра позволит собственникам недвижимости экономить время и средства в случае продажи ими доли в праве общей собственности, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Бурятии.
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