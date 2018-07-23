«Не проехали мимо»: Улан-удэнка поблагодарила пожарных

Читают сейчас

В Бурятии изменился порядок подачи заявлений на кадастровый учёт Общество, Ранее граждане могли подать заявления на государственную регистрацию права или кадастровый учёт объекта недвижимости как в открытой части портала Росреестра, так и через сервис «Личный кабинет правообладателя»