Благодарность за быстрое реагирование и тушение пожара сотрудникам пожарной части № 2 выразила жительница дома по улице Революции 1905 года
«Здравствуйте! Я хотела бы выразить слова благодарности пожарным пожарной части №2,(по адресу ул. Чертенкова 40). В ночь с 11 на 12 июля горело наше общежитие. Пожарные случайно оказались там, но не проехали мимо, а потушили наш пожар. Слава Богу, что обошлось без жертв. Желаю им (не знаю, к сожалению их фамилий) успехов на работе, чтобы реже им пришлось выезжать на вызова, семейного благополучия и чтобы всегда после смены они возвращались домой. Отдельное спасибо начальнику отряда Степанову за профессионализм».
В ночь с 11 на 12 июля в жилом доме по ул. Революции 1905 года произошёл пожар. Когда пожарные прибыли на место, в коридоре и холле на первом этаже было задымление. По лестничному маршу самостоятельно эвакуировались 30 человек.
Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных, угрозы перехода огня на квартиры не было.
В результате пожара в помещении холла сгорел диван, закопчены помещения холла и коридора, сгорели счетчик и провода в коридоре. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
«Не проехали мимо»: Улан-удэнка поблагодарила пожарных
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ранее граждане могли подать заявления на государственную регистрацию права или кадастровый учёт объекта недвижимости как в открытой части портала Росреестра, так и через сервис «Личный кабинет правообладателя»
Благодарность за быстрое реагирование и тушение пожара сотрудникам пожарной части № 2 выразила жительница дома по улице Революции 1905 года
На данном участке будут проводить ремонт
Он въехал в столб и скрылся
На фестиваль приедут 15 станиц общей численностью 416 человек
За 1 полугодие 2018 года судебные приставы выдворили из Забайкальского края 94 нелегальных мигрантов
У туристов будут проверять разрешения по выходным
Момент «возврата» также попал на камеры видеонаблюдения.
Музыкант поблагодарил жителей Бурятии за жизнерадостность
Он приедет в столицу Бурятии в октябре
Речь идёт об электричке «Новый Уоян – Северобайкальск»
На перевозчицу завели административное дело
18 июля в Иволгинском районе Бурятии на озере Торма состоялись IX республиканские соревнования по спортивной рыбалке среди инвалидов «Торма-2018»
Аварийное отключение электроэнергии произошло в микрорайоне Левый берег
Горячую воду потребителям ТЭЦ-1 отключили с 8 утра