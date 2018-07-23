В Черемхово ограничат движение на железнодорожном переезде

На данном участке будут проводить ремонт
24 июля на западном переезде в Черемхово в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автомобилей с 12 до 18 часов местного времени.
Объезд автотранспорта может быть осуществлен по автомобильному мосту в районе площади им. Ленина.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок, сообщили в пресс-службе организации.
Ранее граждане могли подать заявления на государственную регистрацию права или кадастровый учёт объекта недвижимости как в открытой части портала Росреестра, так и через сервис «Личный кабинет правообладателя»
Благодарность за быстрое реагирование и тушение пожара сотрудникам пожарной части № 2 выразила жительница дома по улице Революции 1905 года
На данном участке будут проводить ремонт
Он въехал в столб и скрылся
На фестиваль приедут 15 станиц общей численностью 416 человек
За 1 полугодие 2018 года судебные приставы выдворили из Забайкальского края 94 нелегальных мигрантов
У туристов будут проверять разрешения по выходным
Момент «возврата» также попал на камеры видеонаблюдения.
Музыкант поблагодарил жителей Бурятии за жизнерадостность
Он приедет в столицу Бурятии в октябре
Речь идёт об электричке «Новый Уоян – Северобайкальск»
На перевозчицу завели административное дело
18 июля в Иволгинском районе Бурятии на озере Торма состоялись IX республиканские соревнования по спортивной рыбалке среди инвалидов «Торма-2018»
Аварийное отключение электроэнергии произошло в микрорайоне Левый берег
Горячую воду потребителям ТЭЦ-1 отключили с 8 утра