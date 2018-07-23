В Черемхово ограничат движение на железнодорожном переезде

На данном участке будут проводить ремонт

24 июля на западном переезде в Черемхово в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автомобилей с 12 до 18 часов местного времени.Объезд автотранспорта может быть осуществлен по автомобильному мосту в районе площади им. Ленина.Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок, сообщили в пресс-службе организации.