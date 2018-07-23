Он въехал в столб и скрылся
В городе Нижнеудинск Иркутской области водитель, которого остановили сотрудники ГИБДД, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составили административный протокол и наложили штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на полтора года.
Но водитель не оплатил штраф в установленный законом срок и, несмотря на ограничение в управлении транспортным средством, сел за руль автомобиля. Он попал в ДТП, врезавшись в уличный столб, и скрылся с места аварии.
Сотрудники ГИБДД доставили машину на штрафстоянку, о чём сообщили судебным приставам.
После осмотра машины, как вещественного доказательства, транспортное средство передадут на реализацию. Вырученные денежные средства от продажи автомобиля марки Toyota Corolla 1998 года выпуска, поступят в счёт погашения задолженности, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
Житель Иркутской области лишился авто из-за штрафа в 30 тысяч
Общество, Фото:
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