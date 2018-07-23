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Фестиваль «Единение» соберёт в Бурятии более 400 казаков

Фестиваль «Единение» соберёт в Бурятии более 400 казаков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На фестиваль приедут 15 станиц общей численностью 416 человек

С 27 по 29 июля в селе Ацагат Заиграевского района Бурятии пройдёт 10 республиканский фестиваль казачьей культуры «Единение». Он будет организован на базе туристского комплекса «Степной кочевник». Гости могут приехать на большой трёхдневный праздник с ночёвкой: там есть кемпинг - оборудованный летний лагерь.

- Основные мероприятия фестиваля развернутся 28 июля, это отборочные конкурсы, мастер-классы, гала-концерт, парад. Будут проведены в этот день порядка 10-12 мастер-классов по разным направлениям, где можно будет познакомиться с казачьей культурой. Мы ставили основную цель не просто представить культуру, но, и чтобы казаки обменялись опытом, чтобы они смогли использовать полученные знания в своей работе, - рассказал Михаил Харитонов, заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по развитию гражданского общества.

На «Единении» состоятся казачьи конные соревнования по вольной джигитовке и многоборью, состязания «Пластун» и этап детской военно-спортивной игры «Сполох». Победитель последней – команда ребят – будет участвовать во всероссийских соревнованиях в другом регионе.

- Ожидается 15 станиц общей численностью 416 человек, возможно, больше. На детскую игру «Сполох» прибудут 8 команд, - отметил Борис Бородин, атаман окружного казачьего общества Бурятии «Верхнеудинское» Забайкальского войскового казачьего общества.

На торжество приедут представители Приморского и Забайкальского краёв, Иркутской области.

«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж Сергея Тарасенко с одного из прошлых фестивалей «Единение». 
фестиваль казаки
 
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