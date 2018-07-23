Китайцы варварски добывают в Забайкалье целебное растение

За 1 полугодие 2018 года судебные приставы выдворили из Забайкальского края 94 нелегальных мигрантов



Это на 20 человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба УФССП по Забайкальскому краю.



Миграционный режим из года в год больше других нарушают уроженцы КНР, Узбекистана и Таджикистана. С начала текущего года в Узбекистан отправлено 24 человека, в Таджикистан - 22.



Возросло количество граждан КНР, подлежащих выдворению. Так, в январе-июне текущего года до государственной границы их было препровождено 36, в то время как год назад эта цифра составляла 8 человек.



Так, например, до границы с Китаем была препровождена группа из 30 китайцев, которые копали сапожниковый корень — растение, которое в последнее время из-за своих целебных свойств стало предметом варварской добычи в Забайкальском крае. Китайцев задержали на полях Оловяннинского района. Как пояснили на судебном заседании уроженцы Китая, в Россию они приехали с целью сбора лекарственных трав, но нарушили миграционное законодательство.



Также в текущем году сроки пребывания в России нарушали граждане Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Вьетнама, Армении, Казахстана, Молдовы.



Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию России.



Ещё 9 иностранных граждан находятся в специальном приёмнике, все они ожидают своей очереди отправиться на родину.

