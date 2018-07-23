В Улан-Удэ даст концерт рок-лирик Владимир Кузьмин

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Владимир Кузьмин родился 31 мая 1955 года в Москве. Его отец - офицер морской пехоты Борис Кузьмин (1928-2013), мать - преподавательница иностранных языков Наталья Кузьмина (1930- 2001).



Советский и российский музыкант. Гитарист, мультиинструменталист и автор песен, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик».



Более широкую известность Кузьмин обрёл благодаря сотрудничеству с Аллой Пугачёвой. В начале 1986 года прошла премьера песни Игоря Николаева «Две звезды», которую Пугачёва и Кузьмин исполнили дуэтом. Песня быстро стала популярной и вскоре Кузьмин стал вокалистом и гитаристом группы «Рецитал», аккомпанировавшей Пугачёвой.



В 1986 году он впервые вышел с ней в финал всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня года»; в феврале 1987 года с ней же выступил на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо; на протяжении 1986—1987 годов состоялся ряд совместных гастролей Пугачёвой и Кузьмина как в СССР, так и за рубежом (в Швеции, Финляндии, Дании, ФРГ, Швейцарии и других странах).



Кузьмин писал для Аллы Пугачёвой песни. В конце 1986 года они записали совместный сплит-альбом «Он, она и дождь», который должен был выйти в 1987 году. Однако своевременно альбом так и не вышел, поскольку Кузьмин и Пугачёва резко прекратили сотрудничество. Часть материала (песни в исполнении Кузьмина) вошла в альбом «Ромео и Джульетта», а полностью идея была реализована лишь спустя 10 лет, в 1997 году в альбоме «Две звезды».



В 1987 году фирма «Мелодия» выпустила первый сольный альбом Владимира Кузьмина «Моя любовь».



6 октября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ даст концерт известный рок-лирик Владимир Кузьмин.Для зрителей он исполнит уже ставшие хитами композиции, среди которых «Я не забуду тебя», «Нет, я не верю», «Моя любовь», «Когда меня ты позовёшь».Стоимость билетов составит от тысячи до 3,5 тысяч рублей. Начало мероприятия в 19 часов.