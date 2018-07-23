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В Улан-Удэ на две недели отключили горячую воду

В Улан-Удэ на две недели отключили горячую воду
Общество,  Фото:pixabay.com
Горячую воду потребителям ТЭЦ-1 отключили с 8 утра

Сегодня с 8 часов утра в Улан-Удэ началось отключение горячей воды в домах, подключенных к ТЭЦ-1. Горячей воды не будет две недели – до 5 августа включительно.

Следующее отключение состоится с 18 по 19 сентября, перед началом отопительного сезона.

В остальных районах, теплоснабжение которых ведётся от котельных, составлены индивидуальные графики отключения горячего водоснабжения: в мкрн Загорск отключат горячую воду с 30 июля по 12 августа, в мкрн Заречном и в мкрн Аэропорт – с 15 по 28 августа, на Стеклозаводе - с 3 по 16 августа.

Больше всех этим летом не повезло юго-западной части Октябрьского района, то есть 100-м кварталам. У них воды не будет больше трёх недель – с 27 июля по 19 августа. Изначально планировалось отключение воды на традиционные две недели, однако срок вырос из-за дополнительных работ по монтажу нового оборудования на тепловой сети от котельной «Юго-Западная».

отключение воды
 
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