В Улан-Удэ на две недели отключили горячую воду

Горячую воду потребителям ТЭЦ-1 отключили с 8 утра



Сегодня с 8 часов утра в Улан-Удэ началось отключение горячей воды в домах, подключенных к ТЭЦ-1. Горячей воды не будет две недели – до 5 августа включительно.



Следующее отключение состоится с 18 по 19 сентября, перед началом отопительного сезона.



В остальных районах, теплоснабжение которых ведётся от котельных, составлены индивидуальные графики отключения горячего водоснабжения: в мкрн Загорск отключат горячую воду с 30 июля по 12 августа, в мкрн Заречном и в мкрн Аэропорт – с 15 по 28 августа, на Стеклозаводе - с 3 по 16 августа.



Больше всех этим летом не повезло юго-западной части Октябрьского района, то есть 100-м кварталам. У них воды не будет больше трёх недель – с 27 июля по 19 августа. Изначально планировалось отключение воды на традиционные две недели, однако срок вырос из-за дополнительных работ по монтажу нового оборудования на тепловой сети от котельной «Юго-Западная».



